Signa: lunedì 27 alle 19 il consiglio comunale

SIGNA – Si riunisce lunedì 27 luglio alle 19 il consiglio comunale signese. All’ordine del giorno numerose delibere di consiglio da approvare: l’adesione all’associazione “Città dei Presepi” e approvazione della bozza di statuto; l’approvazione del “regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, ai sensi dell’art.7 comma 1 della L.R.T. n. 2/2019; per quel che riguarda la programmazione del territorio e sviluppo economico, una delibera per il piano di recupero (scheda R.12 del R.U.C.) con demolizione di magazzini esistenti, realizzazione di nuove unità abitative e realizzazione di parcheggi pubblici, con contestuale variante del R.U.C. – posto in Signa via del Metolo – loc. San Mauro a Signa – approvazione; per la gestione del territorio, il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 – approvazione aggiornamento; per i servizi finanziari, gli adempimenti relativi all’assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione 2020-2022 – articoli 175 e 193 D.LGS. 267/2000; la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2020-2022 – art. 147 – TER D.LGS. 267/2000; TARI anno 2020 – approvazione definitiva tariffe di riferimento e altre determinazioni; per il settore 6, affidamento “in house providing” a Consiag Servizi Comuni srl di Prato del servizio di gestione in concessione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Signa. L’ordine del consiglio prosegue con una serie di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno presentate dai gruppi consiliari.