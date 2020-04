Signa: niente mascherine a casa da parte del Comune, né dalle associazioni: attenzione alle truffe

SIGNA – Nessun incaricato del Comune, né delle associazioni di volontariato del territorio è stato incaricato di consegnare delle mascherine nelle abitazioni dei signesi. Questa, in sintesi, la risposta che il comandante della Polizia municipale di Signa, Fabio Caciolli, in sinergia con i Carabinieri di Signa, ha dato a una cittadina, che su Facebook, chiedeva informazioni in merito, affermando che “è passata una donna, mi ha suonato il campanello dicendo che era del Comune e che doveva lasciare mascherine e ha chiesto se gli appartamenti del condominio sono tutti abitati”. “Fate attenzione, – queste le parole del comandante della Polizia municipale – alcuni malintenzionati potrebbero tentare di introdursi nelle abitazioni con la scusa di dover consegnare delle mascherine o altri materiali resi disponibili dai Comuni. Al momento né il Comune, né le associazioni le portano a casa. Ancora non ci sono segnalazioni di casi di questo tipo a Signa e non mi risultano nemmeno nell’ambito dei Comuni vicini. Tuttavia è meglio tenere alta l’attenzione su questa come su ogni altra modalità che possa essere messa in atto per truffare le persone, specialmente gli anziani. Si ringraziano i Carabinieri di Signa per le informazioni”.