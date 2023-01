Signa, nuove assunzioni e concorsi. Il sindaco Fossi: “Cresce il personale per un’amministrazione più efficiente”

SIGNA – Il Comune di Signa si muove verso un ampliamento dell’organico comunale. Grazie alla convenzione per la gestione in forma congiunta delle procedure concorsuali stretta fra le amministrazioni comunali di Signa, Calenzano, Sesto Fiorentino, Scandicci, Lastra a Signa e Campi Bisenzio, il Comune di Signa procederà ad assumere tramite concorso quattro figure amministrative categoria C, due categoria D, un’unità tecnica categoria D e una categoria C. Attualmente ancora aperte le candidature per due concorsi banditi dai Comuni della Piana: il primo in scadenza il 9 gennaio per istruttore tecnico (che vedrà l’assunzione di un geometra per Signa da destinare all’ufficio manutenzioni), il secondo in scadenza il 23 gennaio per profilo area tecnica categoria D. E’ possibile prendere visione dei bandi completi sul sito dell’ente nella sezione “Bandi di concorso”.

In programma per il 2023, oltre ai numeri già citati, anche altre cinque unità di profilo amministrativo C; quattro operai in ausilio all’ufficio manutenzioni; un agente di Polizia municipale con contratto formazione-lavoro. “L’incremento costante dell’organico è necessario per portare avanti i servizi pubblici da svolgere ogni giorno e per avere una macchina comunale efficiente e al passo con i tempi, – dichiara il sindaco Giampiero Fossi – già nel 2022 abbiamo assunto un assistente sociale; un esecutore servizi educativi per asilo nido; tre geometri per i settori Opere Pubbliche e Programmazione del territorio; un operaio per l’ufficio manutenzioni; un istruttore informatico e due agenti di Polizia municipale. Nel 2021 invece sono stati assunti otto profili amministrativi categoria C, quattro categoria D, un operaio e un agente della Municipale. I numeri testimoniano che ci adoperiamo costantemente per l’implementazione del personale, un lavoro che – affiancato da una sempre maggiore digitalizzazione delle procedure amministrative – potrà garantire un servizio più veloce, efficiente e funzionale. Con le nuove assunzioni avremo un Comune sempre più vicino e a servizio dei cittadini”.