Signa: nuovo asfalto in via Roma. Lunedì 8 agosto il via ai lavori

SIGNA – In partenza lunedì 8 agosto i lavori di rifacimento del manto stradale di via Roma: nel tratto compreso fra il sottopasso e l’incrocio con via Verdi / via di Porto verranno riasfaltate entrambe le carreggiate cui si aggiunge una carreggiata del primo tratto di via Cavalcanti fino all’incrocio con via di Castello. “Un intervento assolutamente […]

SIGNA – In partenza lunedì 8 agosto i lavori di rifacimento del manto stradale di via Roma: nel tratto compreso fra il sottopasso e l’incrocio con via Verdi / via di Porto verranno riasfaltate entrambe le carreggiate cui si aggiunge una carreggiata del primo tratto di via Cavalcanti fino all’incrocio con via di Castello.

“Un intervento assolutamente necessario che svolgiamo adesso a conclusione dei lavori sulla fibra ottica recentemente portati a termine, – spiega il sindaco Giampiero Fossi – ripristiniamo il manto stradale di una delle vie più importanti del nostro Comune: questo garantisce una migliore fruibilità della strada e anche una riduzione dell’impatto acustico generato dal transito degli automezzi grazie all’utilizzo di specifici materiali fonoassorbenti. Ringrazio l’Ufficio manutenzioni e la Polizia municipale di Signa che coordineranno i lavori e la circolazione del traffico”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, verrà istituito un senso unico su via Roma nelle ore di attività del cantiere – dalle 7 alle 18 di ogni giorno da lunedì 8 a venerdì 12 agosto – e stabilite delle modifiche alla circolazione. Nel tratto di via Roma – tra via di Porto e via di Castello – verrà istituito il senso unico di marcia per chi da Lastra a Signa si dirige verso Campi Bisenzio/Prato. In conseguenza di questo, tutto il traffico su via Roma con direzione di marcia verso Lastra a Signa viene deviato all’altezza di Largo Capitelloni verso via XX Settembre, via degli Alberti, via Sorelle Gramatica, via degli Arrighi, via Cavalcanti a sinistra, per rientrare poi su via Roma.

Nel tratto fra via di Castello, via Roma e via Cavalcanti verrà istituito il senso unico di marcia per chi si dirige dalla Stazione di Carmignano o da via di Castello verso Signa. Per coloro che percorrono via Roma quindi, all’altezza di via di Castello è fatto obbligo di proseguire lungo via Roma. Tutta la viabilità con direzione di marcia verso Lastra a Signa viene deviato all’altezza di Largo Capitelloni verso via XX Settembre, via degli Alberti, via Sorelle Gramatica, via degli Arrighi, via Cavalcanti a sinistra, per rientrare poi su via Roma.

Nel tratto di via Roma – incrocio con via di Porto/via Verdi – verrà istituito un restringimento di carreggiata che interessa entrambi i lati della strada; durante questa fase e in questo tratto di strada viene istituito il senso unico di marcia per chi si dirige verso Indicatore-Campi Bisenzio-Prato. Per questo tutto il traffico che percorre via Roma con direzione Lastra a Signa viene deviato all’altezza di Largo Capitelloni verso via XX Settembre, via degli Alberti, via Sorelle Gramatica, via degli Arrighi, via Cavalcanti a sinistra, per rientrare poi su via Roma. In questo caso viene istituito il senso vietato all’altezza di via Santelli e, solo per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, viene interdetto l’accesso a via Verdi. Rimane sempre consentito il transito degli autobus del Trasporto Pubblico Locale e dei mezzi di soccorso operanti in condizioni di emergenza.