Signa ospiterà l’esercitazione del “Servizio di piena” della Protezione civile della Regione

SIGNA – Si terrà sabato 5 ottobre nel Lotto 0 e Lotto 1 del Parco dei Renai la seconda esercitazione per il “Servizio di piena” organizzata dalla Protezione civile della Regione Toscana. L’iniziativa – in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio – prevede il coinvolgimento di circa 300 persone e la formazione del […]

SIGNA – Si terrà sabato 5 ottobre nel Lotto 0 e Lotto 1 del Parco dei Renai la seconda esercitazione per il “Servizio di piena” organizzata dalla Protezione civile della Regione Toscana. L’iniziativa – in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio – prevede il coinvolgimento di circa 300 persone e la formazione del personale in caso di necessità. Le varie attività si svolgeranno dalle 7 alle 19: “L’amministrazione comunale è orgogliosa di poter ospitare queste iniziative sul proprio territorio, – dice l’assessore alla Protezione civile del Comune di Signa, Marinella Fossi – è sempre più importante, infatti, investire nell’addestramento e nella formazione di tutto il personale e di tutti i volontari che costituiscono il sistema di Protezione civile regionale. Come amministrazione sappiamo quanto sia importante intervenire tempestivamente e professionalmente in situazioni di criticità meteorologica sempre più ricorrenti. Un ringraziamento va a tutte le associazioni di volontariato del territorio che collaboreranno con il Comune di Signa e il sistema di Protezione civile regionale per la riuscita dell’esercitazione”.