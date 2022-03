Signa per l’Ucraina: dal 3 marzo via alla raccolta di generi di prima necessità. Coinvolte Misericordia e Pubblica Assistenza

SIGNA – Grazie alla collaborazione del Comune di Signa con la Misericordia di San Mauro e la Pubblica Assistenza di Signa, parte da giovedì 3 marzo la raccolta di generi di prima necessità in aiuto al popolo ucraino. “Chiediamo alla nostra comunità la maggiore mobilitazione possibile in questo tragico momento della storia europea, – affermano il sindaco […]

SIGNA – Grazie alla collaborazione del Comune di Signa con la Misericordia di San Mauro e la Pubblica Assistenza di Signa, parte da giovedì 3 marzo la raccolta di generi di prima necessità in aiuto al popolo ucraino. “Chiediamo alla nostra comunità la maggiore mobilitazione possibile in questo tragico momento della storia europea, – affermano il sindaco Giampiero Fossi e il vice-sindaco Marinella Fossi – grazie alle nostre associazioni è stata infatti organizzata la raccolta: per farlo è possibile recarsi presso i locali della Misericordia (ingresso dal cortile interno) il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Sono richiesti prodotti alimentari a lunga conservazione (con scadenza non inferiore a 3 mesi), farmaci e parafarmaci e kit di primo soccorso, coperte di lana e isotermiche, cuscini e biancheria da letto, prodotti per l’infanzia e l’igiene personale”. Per informazioni contattare la Misericordia di San Mauro al numero 055 8739931.