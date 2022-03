Signa per l’Ucraina: venerdì 8 aprile una cena al circolo dei Colli Alti

SIGNA – Dare un aiuto concreto alla popolazione ucraina che sta affrontando il dramma della guerra in corso da oltre un mese: è questo lo spirito con cui un gruppo di cittadini signesi ha pensato di organizzare un’iniziativa benefica che si svolgerà sul territorio la prossima settimana. “Abbiamo saputo che ci sono persone a cui manca di tutto, perfino l’acqua o il latte, – ha spiegato Luigi Mattei – così abbiamo pensato di metterci insieme per dare una mano e abbiamo deciso, come Gruppi volontari volenterosi, di organizzare un’iniziativa per raccogliere fondi da destinare direttamente a loro”.

A questo scopo sarà quindi organizzata una cena di solidarietà in programma per venerdì 8 aprile alle 20 presso il circolo ricreativo Colli Alti di Signa (in via Indicatorio 41). Il costo della cena sarà di 20 euro e il ricavato verrà devoluto ai bambini in Ucraina. Un’iniziativa che, ancora una volta, dimostra quanto la comunità signese sia sensibile a questo tema e solidale nei confronti di chi vive situazioni di grande difficoltà. “Vi aspettiamo numerosi – è infatti l’invito dei Gruppi volontari volenterosi – e vi ringraziamo in anticipo”; un invito raccolto con entusiasmo dai cittadini, le adesioni per la serata infatti sono già molte. Per partecipare alla cena di solidarietà contattare il numero 0558997680.

Valentina Tisi