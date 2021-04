Signa piange la scomparsa di Enzo Borgini. Il sindaco Fossi: “Artista eclettico e sensibile”

SIGNA – Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e tutta l’amministrazione comunale ricordano Enzo Borgini, pittore e incisore del territorio signese, scomparso ieri. “Un grande artista, Enzo Borgini, che per anni è riuscito ad incantare e a far sognare con la sua arte e i suoi lavori tanti di noi. Le sue opere parleranno per […]

SIGNA – Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e tutta l’amministrazione comunale ricordano Enzo Borgini, pittore e incisore del territorio signese, scomparso ieri. “Un grande artista, Enzo Borgini, che per anni è riuscito ad incantare e a far sognare con la sua arte e i suoi lavori tanti di noi. Le sue opere parleranno per lui. – dice il sindaco – nato a Lastra a Signa e vissuto per tanti anni a Signa, nella Torre Medievale di Castello. Artista versatile, eclettico, sensibile ceramista, raffinato ed elegante, abile incisore, eccellente pittore. Vincitore del premio Palladio per l’estetica (Salone internazionale della ceramica di Vicenza), del Premio Ugolini (mostra internazionale per la ceramica di Faenza) e medaglia d’oro per la grafica (Premio Brunelleschi di Firenze), ha tenuto varie mostre personali fino a esporre con successo di critica a New York e Los Angeles, chiamato dal Centro americano di ceramica d’arte. Con la mostra “Il Paese dei Sogni” allestita a Signa ha trasmesso vibranti emozioni ai visitatori. Un caro ultimo saluto”