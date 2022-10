Signa più sicura, cinquanta le telecamere di videosorveglianza sul territorio. Le prossime saranno a San Mauro

SIGNA – Più sicurezza a Signa con l’obiettivo di renderla, questa sicurezza, ancora più sicura. Il gioco di parole è relativo all’installazione dei nuovi impianti di videosorveglianza (passati da 21 a 72 per un investimento, soltanto negli ultimi tre anni, di 600.000 euro) sul territorio signese e presentati questa mattina dal comandante della Polizia municipale, Fabio Caciolli, e dal sindaco Giampiero Fossi. Impianti così suddivisi: 50 telecamere di videosorveglianza e 13 lettori targhe a cui si aggiungono 9 telecamere sanzionatorie. Tutto questo insieme ad altri progetti che riguardano la realizzazione del nuovo Comando della stessa Polizia municipale in via Santelli, l’ulteriore crescita delle telecamere di videosorveglianza (l’obiettivo è quello superare quota 80) e, al tempo stesso, degli agenti in servizio, che presto da tredici diventeranno quattordici per arrivare in futuro alle venti unità.

In queste immagini le zone dove sono collocati i vari impianti di videosorveglianza e di sicurezza legati al traffico veicolare

Un lavoro importante quello portato avanti sull’ampliamento del sistema di videosorveglianza, nell’ottica di una sempre maggiore sicurezza stradale e urbana: “Grazie alle telecamere e ai pannelli di controllo seguiti dalla nostra sala operativa, siamo riusciti fino a oggi a risolvere oltre il 90% dei casi fra illeciti e reati maggiori, – spiega il comandante Caciolli – non ultimi l’omicidio di via Don Minzoni e l’incidente stradale in via Roma in cui ha perso la vita un uomo. Non a caso, da 2019 l’amministrazione comunale ha investito oltre 600.000 euro in sicurezza, un dato rilevante che denota l’attenzione verso il maggior benessere possibile per i cittadini di Signa”.

Gli ultimi impianti di videosorveglianza vanno a coprire via delle Terrecotte (3 telecamere) e piazzale Magistrati Falcone e Borsellino (7 telecamere), ovvero il parcheggio scambiatore: “La scelta di collocare dei dispositivi in dotazione è frutto della cooperazione con i Carabinieri: affrontiamo insieme una fase di studio delle problematiche sul territorio a seguito della quale vengono elencate le maggiori necessità, – aggiunge il comandante della Polizia Municipale di Signa Fabio Caciolli – la decisione di posizionare dispositivi di videosorveglianza su via delle Terrecotte, per esempio, ci permette di verificare eventuali scarichi illeciti nei pressi dei cassonetti dei rifiuti, mentre collocare telecamere su piazzale Falcone e Borsellino vuole essere un incentivo alla sicurezza urbana e stradale nel grande parcheggio scambiatore dietro la stazione ferroviaria”.

“Fra gli obiettivi del mio programma elettorale c’era l’installazione di oltre 100 telecamere sul territorio entro la fine del mandato. Siamo sulla strada giusta per il raggiungimento di questo traguardo, – ha spiega il sindaco Fossi – l’ordine e la sicurezza sul territorio sono fra i principali obiettivi della nostra amministrazione: per questo lavoriamo con costanza e forte impegno per migliorare e cercare fondi per l’implementazione delle strumentazioni e del personale di vigilanza”.

Per quanto riguarda il futuro, attenzione puntata sul progetto “Scuole sicure” finanziato dal Ministero dell’interno per 14.500 euro, un progetto per la copertura con videosorveglianza a San Mauro con il supporto della Regione Toscana e, a breve, l’installazione di una serie di stalli rosa da destinare alla sosta di donne in gravidanza o con figli piccoli a carico: “Ho voluto tenere la delega alla Polizia municipale perché credo fortemente nel benessere e nella vivibilità del nostro Comune – ha concluso il sindaco e ciò è possibile soltanto con l’investimento in strumentazioni tecnologicamente avanzate, formazione e crescita del personale”. In questa ottica, anche l’acquisto dell’immobile che un tempo ospitava la Asl, in via Santelli, che ospiterà la nuova sede della Polizia municipale, facendo così tramontare definitivamente l’ipotesi, di cui si è parlato spesso nei mesi scorsi, che potesse essere realizzata ex novo nei pressi della sede del magazzino comunale.