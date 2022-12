Signa, Poggio a Caiano e Carmignano: la Pubblica Assistenza insegna l’uso del defibrillatore alla Polizia municipale

SIGNA – Si terrà sabato 17 dicembre presso i locali del centro culturale Boncompagno da Signa il corso per esecutore BLSD (Basic Life Support- early Defibrillation) per gli agenti della Polizia Municipale dei Comuni di Signa, Carmignano e Poggio a Caiano che hanno scelto di aderire. Il corso, organizzato grazie alla collaborazione della Polizia Municipale di Signa con la Pubblica Assistenza di signa, prevede una prima parte teorica e, a seguire, un addestramento pratico a gruppi con test finale e rilascio di un attestato di abilitazione.

“Contiamo molto sulla preziosa collaborazione offerta dalla Pubblica Assistenza di Signa che da molto tempo si spende sul territorio per la costituzione di una rete di dispositivi salvavita su luoghi strategici del territorio, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – grazie al progetto Signa ci sta a cuore! abbiamo già installato numerosi dispositivi salvavita e, con il supporto della Pubblica Assistenza, possiamo contare su preparazione e formazione costanti. Voglio quindi ringraziare la Pubblica Assistenza che garantisce opportunità di formazione ma anche manutenzione e revisione dei dispositivi ed estendere i ringraziamenti a tutto l’associazionismo che si spende per offrire il miglior servizio alla nostra comunità”.

“Il terzo corso di aggiornamento che gli agenti della Polizia Municipale di Signa effettuano per esecutore BLSD, organizzato con la collaborazione del presidente della Pubblica Assistenza, Matteo Carrai, è l’opportunità per noi operatori di polizia municipale di aggiornare le nozioni utili all’utilizzo dei dispositivi DAE, di cui tutte le auto della Polizia Municipale di Signa sono dotate, – ha aggiunto il comandante della Polizia Municipale Fabio Caciolli – inoltre, l’invito esteso ai colleghi dei vicini comandi di Poggio a Caiano e Carmignano, oltre a rafforzare i rapporti di stretta collaborazione fra i tre Comuni, costituisce un momento di promozione della cultura del soccorso, della solidarietà, del volontariato e quindi dell’essere il più possibile vicino ai cittadini”.

“Siamo molto soddisfatti di poter realizzare con i nostri istruttori certificati questo corso BLSD e siamo orgogliosi soprattutto della importante partecipazione e risposta da parte di numerosi agenti di Polizia Municipale che, per il loro lavoro, sono sempre a contatto dei cittadini e operano attivamente sul territorio. E’ fondamentale rendere gli agenti ed ufficiali di Polizia capaci di intervenire in caso di arresto cardiaco, praticando efficacemente le manovre salvavita di rianimazione ed utilizzando i defibrillatori di cui sono dotate le auto di servizio e che sono installati anche nelle numerose postazioni pubbliche diffuse sul territorio, – spiega il presidente della Pubblica Assistenza Signa Matteo Carrai – questo progetto ci vede da anni protagonisti sul territorio di Signa per diffondere la cultura del soccorso ed incrementare la lotta alla morte cardiaca improvvisa, dove il tempo e la capacità di assicurare le prime manovre di salvavita sono fondamentali per le vittime di arresto cardiaco: ringraziamo sentitamente il Comune di Signa ed in particolare il Comando della Polizia Municipale di Signa per aver sostenuto il nostro impegno ed i Comandi di Carmignano e Poggio a Caiano per aver aderito a questo corso di formazione”. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di abilitazione Esecutore laico BLSD adulto e pediatrico e il nominativo sarà inserito nel relativo elenco regionale. L’autorizzazione all’utilizzo del DAE ha durata illimitata e ha validità su tutto il territorio nazionale.