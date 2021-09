Signa, presentazione in grande stile: tanti i bambini tesserati, Francesco Flachi la “ciliegina” della prima squadra

SIGNA – Presentazione in grande stile per tutte le squadre del Signa Calcio, dal 2016 alla prima squadra. Presentazione che si è svolta ieri sera allo stadio del Bisenzio e che ha visto protagonisti in modo particolare i 130 bambini che fanno parte di Scuola calcio e settore giovanile, anche se i numeri non sono […]

SIGNA – Presentazione in grande stile per tutte le squadre del Signa Calcio, dal 2016 alla prima squadra. Presentazione che si è svolta ieri sera allo stadio del Bisenzio e che ha visto protagonisti in modo particolare i 130 bambini che fanno parte di Scuola calcio e settore giovanile, anche se i numeri non sono ancora definitivi. “Lo staff tecnico – spiegano dalla società signese – è stato rinnovato, inserendo allenatori e direttori pronti per l’impegno stagionale con nuove idee e voglia di far crescere il Signa. I bambini sono la risorsa del futuro ma anche delle società sportive e noi faremo il possibile per dare loro l’educazione che serve nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni”. Per quanto riguarda la prima squadra, oltre alla riconferma dell’allenatore Cristiani e del suo staff, “la rosa è formata da conferme e nuovi arrivi; a guidarla sarà il capitano, Coppola, ma la vera sorpresa sarà quella di rivedere di nuovo in campo Francesco Flachi che ha deciso di farlo con i colori gialloblu”. Altro particolare da mettere in risalto “le tantissime persone che hanno partecipato a quella che è stata una vera e propria festa, che abbiamo deciso di rendere speciale come una grande società. Un ringraziamento di cuore, infine, a tutti i nostri volontari, perché è anche grazie a loro se si riesce a crescere, agli addetti ai lavori e ai nostri splendidi tifosi, i Boys, sempre presenti e sempre pronti a incoraggiarci”.