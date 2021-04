Signa, pubblicato l’avviso per la ricerca di una nuova sede della Polizia municipale

SIGNA – L’amministrazione comunale signese ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per la ricerca di un immobile da adibire a nuova sede per la Polizia municipale di Signa e altri spazi da destinare a funzioni istituzionali. “In via puramente ricognitiva e senza costituire obbligo per l’ente, – si legge in una nota – l’amministrazione […]

SIGNA – L’amministrazione comunale signese ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per la ricerca di un immobile da adibire a nuova sede per la Polizia municipale di Signa e altri spazi da destinare a funzioni istituzionali. “In via puramente ricognitiva e senza costituire obbligo per l’ente, – si legge in una nota – l’amministrazione intende quindi effettuare una ricerca, ai fini di un eventuale acquisto, di un immobile sito nella zona centrale di Signa e di superficie compresa fra i 300 e i 700 metri quadrati. La struttura deve essere di facile raggiungibilità, deve svilupparsi preferibilmente al piano terreno e disporre di un minimo 4 posti auto privati per il parcheggio dei veicoli comunali”.

“Come preannunciato nelle scorse settimane, l’amministrazione ha fra gli obiettivi quello di rintracciare una nuova sede per la Polizia municipale, più adatta ed efficiente per il grande lavoro svolto dai nostri agenti, – dice il sindaco Giampiero Fossi – un grande impegno affiancato da un forte investimento sul settore per il potenziamento delle nostre forze dell’ordine. Il lavoro sulla sicurezza urbana che al momento vede attive 40 telecamere di video sorveglianza e 6 targa scanner su tutto il territorio, passa anche dall’attività di controllo e coordinamento degli agenti che devono trovarsi ad operare in un ambiente quanto mai organizzato e dotato di apparecchiature digitali performanti. In più, l’operato della Municipale passa anche sotto il profilo dell’informazione e repressione di azioni illecite – a tal fine è stato elaborato dal comandante della Polizia municipale Fabio Caciolli il vademecum “Attivarsi per la sicurezza2 (reperibile sul sito del Comune di Signa) nel quale sono riportati consigli e delucidazioni sui comportamenti da tenere in caso di pericolo”.

L’immobile per la nuova sede deve rispondere alla normativa sulle barriere architettoniche, deve essere dotato di allacciamento alla rete dei servizi e alle dorsali di distribuzione delle reti informatiche e deve essere dotato di spazio da poter destinare ad archivio. Gli interessati, in possesso dei requisiti – obbligatori – descritti nell’avviso, possono presentare domanda entro le 12 del 17 maggio facendo pervenire al Comune di Signa un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Le proposte possono essere presentate con consegna diretta a mano all’Ufficio Urp negli orari di apertura al pubblico o mediante posta raccomandata a/r.

Una commissione composta da membri del Comune di Signa, in una o più sedute riservate, procederà a selezionare l’offerta che meglio risponde alle esigenze richieste secondo proprio insindacabile giudizio . Per informazioni, consultare l’avviso sul sito del Comune di Signa (http://www.comune.signa.fi.it/area-di-upload/AVVISO.pdf ).