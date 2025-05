Signa, rinnovo dei permessi per la sosta gratuita nelle aree a pagamento: come fare. Da maggio a luglio ne scadono 177

SIGNA – L’amministrazione comunale invita i residenti titolari di permessi per la sosta gratuita nelle aree a pagamento del territorio comunale a provvedere al rinnovo dei propri titoli. Sono infatti in scadenza dal 10 al 31 maggio 83 permessi, 50 nel mese di giugno e a luglio. “Al fine di evitare le sanzioni previste dal […]

SIGNA – L’amministrazione comunale invita i residenti titolari di permessi per la sosta gratuita nelle aree a pagamento del territorio comunale a provvedere al rinnovo dei propri titoli. Sono infatti in scadenza dal 10 al 31 maggio 83 permessi, 50 nel mese di giugno e a luglio. “Al fine di evitare le sanzioni previste dal Codice della strada e dal Regolamento comunale, – si legge in una nota – si invitano gli interessati a inoltrare quanto prima la richiesta di rinnovo all’indirizzo di posta elettronica dedicato: permessisosta@comune.signa.fi.it. Nella e-mail si prega di indicare chiaramente i propri dati anagrafici (nome, cognome e numero del permesso) in modo da essere richiamati per fissare quanto prima un appuntamento. L’amministrazione comunale ricorda che il tempestivo rinnovo dei permessi consentirà di continuare a usufruire delle agevolazioni di sosta nelle aree designate, contribuendo a una gestione più efficiente degli stalli di sosta autorizzati e alla regolarità della circolazione. Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile contattare il concessionario Consiag Servizi Comuni al seguente indirizzo e-mail: permessisosta@comune.signa.fi.it – https://www.comune.signa.fi.it/it/page/94159“.