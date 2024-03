Signa, sosta a pagamento: ecco cosa cambia nelle tariffe dei parcheggi con strisce blu

SIGNA – Apportate, dall’amministrazione comunale, una serie di modifiche e migliorie alla tariffazione dei parcheggi a pagamento sul territorio signese. Da qualche settimana, infatti, sono attive le nuove tariffe che vedono un ampliamento del tempo di sosta gratuito su alcune zone e il passaggio da zona rossa a zona blu per altre. “Sono stati incrementati gli spazi di sosta ad uso gratuito lungo via dei Renai e abbiamo attivato la sosta gratuita per la prima mezz’ora in piazza Pratelli, così da facilitare l’accesso agli studi medici – spiega il sindaco Giampiero Fossi – il servizio di sosta a pagamento che abbiamo attivato nel gennaio 2022 richiede un monitoraggio e un aggiornamento costanti: in questa fase, insieme al comandante della Polizia municipale Fabio Caciolli, abbiamo rimodulato la sosta di alcune aree basandoci sulle richieste e le esigenze dei cittadini”.

Adesso le zone risultano così suddivise:

area blu comprende via Bruno Buozzi, via Achille Grandi, via Fratelli Rossetti, via Giuseppe di Vittorio, via Spartaco Lavagnini, via dello Scalo, via della Stazione, via Buoncompagno da Signa, via Leonardo Da Vinci, via delle Terrecotte, via Don Minzoni, via Antonio Gramsci, piazza Cavallotti, piazza Pratelli. L’orario di sosta a pagamento è dal lunedì al sabato – escluse domeniche e festività – dalle 8.30 alle 19.30 con una tariffa minima di 0,30 euro; prima e seconda ora di sosta pari a 1,20/h euro; terza ora e successive 1,50/h euro; giornaliero 8 euro; abbonamento mensile 30 euro. Limitatamente a piazza Pratelli è fruibile una gratuità di 30 minuti per la prima mezz’ora di sosta per una sola volta al giorno.

Area rossa: comprende piazza Cavour e piazza Stazione, ossia le zone di maggior transito dove si intende regolare la maggiore fruibilità possibile dei parcheggi. L’orario di sosta a pagamento è dal lunedì al sabato – escluse domeniche e festività – dalle 8.30 alle 19.30 con una gratuità per i primi 15 minuti di parcheggio. Si parte da una tariffa minima di 0,50 euro; per la prima ora di sosta la tariffa è 2 euro; per la seconda ora 2,50 euro; dalla terza ora in poi 3 euro l’ora. Giornaliero 15 euro.

Area verde: comprende via Arte della Paglia e via dei Renai. L’orario di sosta a pagamento è dalle 00 alle 24 dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, da lunedì a domenica comprese festività. Si parte da una tariffa minima di 0,30 euro; prima ora di sosta e successive pari a 1,20/h euro; la sosta prolungata dalle 8 alle 14 costa 5 euro, così come dalle 14 alle 20 e dalle 20 alle 23.59; giornaliero 7 euro.

“Nel caso delle aree verdi – via dei Renai e via Arte della Paglia – abbiamo introdotto una gratuità per la sosta dalle 15.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì (escluse festività), – proseguono il sindaco Fossi e il comandante Caciolli – un modo per andare incontro a famiglie, cittadini e turisti che vogliono godere degli spazi del Parco dei Renai. Sulla zona blu e la zona gialla abbiamo cercato di intervenire per andare incontro alle necessità dei residenti”.

Area gialla: comprende via della Manifattura, via Antonio Gramsci, via dello Stadio, piazza Enzo Desideri, via Roma – da Piazza Desideri a piazza Cavallotti. L’orario di sosta a pagamento è dal lunedì al sabato – escluse domeniche e festività – dalle 8.30 alle 19.30 con una gratuità per i primi 15 minuti di sosta. Si parte da una tariffa minima di 0,20 euro; prima, seconda e terza ora di sosta pari a 0,70/h euro; quarta ora e successive 1/h euro. Giornaliero 5 euro, abbonamento mensile 30 euro. “Voglio ricordare la grande disponibilità del parcheggio scambiatore dietro la stazione che conta quasi 300 posti auto ad uso libero e gratuito, – conclude il sindaco – queste sono le prime variazioni apportate ma il lavoro prosegue e continueremo ad aggiornare le tariffe in base alle esigenze dei cittadini”.