Signa torna a festeggiare la Beata Giovanna. Il sindaco Fossi: “Uno dei momenti più attesi”

SIGNA – Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, a Signa ci si prepara per tornare a festeggiare a pieno regime la Beata Giovanna, patrona del paese ma anche figura che raccoglie una sentita e ampia devozione popolare. Domenica 17 aprile l’apertura dell’urna con le spoglie della Beata all’interno della chiesa di San Giovanni, mentre lunedì 18 (Lunedì dell’Angelo) si concentreranno le celebrazioni. La mattina di Pasquetta il Corteo Storico e gli sbandieratori sfileranno per le vie cittadine in un percorso che inizierà e si concluderà in piazza Cavour. Alle 12 l’ostensione delle reliquie e la benedizione dalla chiesa di San Giovanni a cura del pievano, don Alessandro Tucci, mentre alle 16 si svolgerà il tradizionale concerto a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi all’interno della Pieve di San Lorenzo.

“Finalmente torniamo a celebrare la nostra patrona con le tradizioni a cui siamo legati” – commenta il sindaco Giampiero Fossi – la festa della Beata è uno dei momenti più attesi dai signesi. Parliamo infatti di una figura che funge da elemento identificativo e di appartenenza per tutta la nostra comunità. Sarà un momento di festa che condivideremo – come da tradizione – con i tanti fedeli, le autorità civili, militari e religiose che interverranno”.

Il giorno successivo, quindi, martedì 19 aprile, giorno cosiddetto di “Beatino”, le celebrazioni si concluderanno la sera alle 21 con la chiusura dell’urna della Beata all’interno della chiesa di San Giovanni. Ad accompagnare le festività, le giostre del Luna Park dal 14 al 19 aprile – accesso da via della Resistenza e via Matteotti – e i banchi del mercato per le vie di Signa. Particolarmente ricco il mercato nel giorno di Beata: banchi di ogni genere – dall’alimentare all’oggettistica – occuperanno piazza della Repubblica, via Mazzini, piazza Cavour, piazza Michelacci, via Roma – fronte scuola Leonardo da Vinci – e via della Resistenza