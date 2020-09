Signa, tutti in classe il 14 settembre. Nel rispetto delle normative anti-Covid

SIGNA – Previsto per lunedì 14 settembre il rientro in aula di bambini e ragazzi dopo i mesi di sospensione dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19: Signa si prepara quindi alla ripartenza con lo studio e l’applicazione delle norme di prevenzione emanate con le linee guida del Governo. Adeguamento spazi ed auleDa settembre sono in corso […]

SIGNA – Previsto per lunedì 14 settembre il rientro in aula di bambini e ragazzi dopo i mesi di sospensione dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19: Signa si prepara quindi alla ripartenza con lo studio e l’applicazione delle norme di prevenzione emanate con le linee guida del Governo.

Adeguamento spazi ed aule

Da settembre sono in corso i lavori per l’adeguamento degli spazi scolastici presso tutti plessi del Comune, così da permettere agli studenti di svolgere la didattica in presenza e in piena sicurezza: saranno adibite infatti due classi in più rispetto agli altri anni presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo, grazie al restauro dei locali dell’ex nido Il Trenino. Saranno allestite inoltre nuove aule nella Scuola Primaria Leonardo da Vinci e nella Alimondo Ciampi di San Mauro. L’ampliamento degli spazi riguarderà anche la scuola secondaria di primo grado Alessandro Paoli: l’allestimento di due nuove classi nell’ex auditorium garantiranno il distanziamento necessario fra i banchi, mentre l’ex refettorio sarà fornito di pannelli scorrevoli che lo trasformeranno in uno spazio polifunzionale. Tutti gli spazi citati infine verranno dotati di nuovi infissi.

Mensa

Novità e rimodulazioni riguarderanno anche il servizio mensa: Qualità & Servizi, convenzionata con il Comune di Signa e molti dei comuni limitrofi, ha partecipato ad una gara per l’acquisto di carrelli termici che permetteranno di servire ai bambini cibo caldo direttamente in classe, mantenendo alta la qualità del servizio ed eliminando la turnazione delle classi in refettorio. A breve verrà comunicata la data di avvio del servizio di refezione e ogni genitore riceverà via mail l’informativa relativa alla tariffa assegnata e ai codici di pagamento.

Trasporto scolastico

Il Comune di Signa ha reso note nella giornata di lunedì 7 settembre le graduatorie di ammissione al servizio ed il relativo piano di percorrenze, entrambi consultabili negli avvisi della home page del sito istituzionale. Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo già a partire dal 14 settembre. Fino alla data di attivazione del tempo pieno e del servizio di refezione scolastica, il trasporto sarà gestito in maniera differenziata dalle varie scuole, secondo turnazioni che possono essere consultate anche sul sito del Comune. Una volta attivato il tempo pieno, gli orari di andata e ritorno saranno quelli ordinari indicati nel piano delle percorrenze.