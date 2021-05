Signa, una panchina arcobaleno contro l’omofobia

SIGNA – A Signa arriva la panchina arcobaleno, simbolo di vicinanza alla comunità Lgbt e lotta contro l’omofobia e la transfobia. L’iniziativa, sostenuta dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Signa, “si lega – si legge in una nota – alla campagna di contrasto all’omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia lanciata dalla Rete Re.a.dy per il 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia. “Lunedì, in occasione della giornata internazionale per la lotta all’omotransfobia, inaugureremo alla presenza della giunta comunale la panchina arcobaleno realizzata dal Comune di Signa, – dice l’assessore alle pari opportunità Marinella Fossi – la panchina sarà posizionata nel quartiere del Crocifisso come simbolo dell’impegno della nostra comunità contro ogni forma di discriminazione e violenza, all’insegna di una città che tutela i diritti di ogni essere umano e veicola messaggi di uguaglianza e accoglienza. Insieme a tutta la giunta aderiamo quindi alla campagna “Io non uso parole d’odio” promossa da Re.a.dy per una comunità dove vincono la parità fra i sessi, la libertà e la tolleranza”.