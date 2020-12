Signa, va avanti il progetto di riqualificazione di via Roma

SIGNA – E’ stata presentata nei giorni scorsi, grazie al bando “Toscana Carbon Neutral”, la domanda per la richiesta di finanziamento per il progetto di riqualificazione di via Roma. “Abbiamo appena approvato in giunta il progetto definitivo di riqualificazione e di forestazione urbana di via Roma e via Arte della Paglia. Un progetto che, all’interno […]

SIGNA – E’ stata presentata nei giorni scorsi, grazie al bando “Toscana Carbon Neutral”, la domanda per la richiesta di finanziamento per il progetto di riqualificazione di via Roma. “Abbiamo appena approvato in giunta il progetto definitivo di riqualificazione e di forestazione urbana di via Roma e via Arte della Paglia. Un progetto che, all’interno di un più ampio disegno progettuale, ci ha portati a partecipare al bando della Regione Toscana Carbon Neutral, – afferma l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Andrea Di Natale – un bando importante che ci ha visti da subito attenti e impegnati nella messa a punto di un lavoro finalizzato alla realizzazione di opere volte all’abbattimento di emissioni climalteranti e inquinanti dell’area presa in esame”.

Uno sviluppo urbano sostenibile, con interventi di piantumazione per l’incremento del verde urbano e la volontà di una massima riduzione delle emissioni di CO2. “Grazie al lavoro inteso e coordinato dei settori che rappresento, unitamente al team di progettisti che ci ha accompagnati nella strutturazione del progetto, abbiamo presentato un lavoro davvero innovativo per la nostra comunità, il cui focus ruota sulla realizzazione di piste ciclabili e la piantumazione su Signa di circa 500 alberi, – prosegue l’assessore – un progetto che punta a dare un nuovo volto ad una delle vie principali del comune con un’azione che da un lato porterà ad una trasformazione sostenibile del principale asse urbano della città e quindi la riqualificazione di via Roma – interessata da numerose attività commerciali e dalla necessità di creare un collegamento pedociclabile tra la zona della Stazione, il centro di Signa e la zona commerciale dei Capitelloni; dall’altra la forestazione urbana in prossimità di via Arte della Paglia per dotarla di un sistema di forestazione urbana capace di assorbire nel tempo le emissioni causate dal traffico carrabile”.

“Siamo impegnati da tempo nella riqualificazione di via Roma, abbiamo voluto infatti incontrare virtualmente i cittadini e i commercianti della via per avere da loro suggerimenti e consigli, – ha aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – per noi è davvero una grande soddisfazione aver presentato il progetto definitivo per il bando della Regione Toscana con un disegno che cambierà in modo effettivo e funzionale la vivibilità di via Roma”. “Un progetto davvero importante, basti pensare al fatto che partecipiamo per un co-finanziamento di euro euro 400.000 a fronte di 900.000 euro di investimento totale”, ha concluso l’assessore Di Natale.