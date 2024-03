Signa, verso le amministrative: Italia Viva sosterrà la candidatura a sindaco di Monia Catalano

SIGNA – “Italia Viva Signa sosterrà la candidatura a sindaco di Monia Catalano e “La Signa che vorrei”. Per Signa è necessaria una svolta dopo cinque anni di una maggioranza guidata dal sindaco Fossi, una maggioranza che non ha convinto e che non ci ha mai ascoltato”. La nota del coordinmento signese dii Italia Viva non lascia spazio ad alcuna interpretazione: “Siamo impegnati, insieme alle altre forze civiche, alla costruzione di una candidatura civica per guidare Signa per il futuro e per dare una svolta al nostro Comune. Una scossa che può darla solamente la coalizione civica che sostiene in maniera unanime la candidata sindaco Monia Catalano. L’attuale amministrazione – conclude il comunicato – è stata lontana e sorda alle necessità e ai problemi dei signesi. Per poter dare un’alternativa e delle risposte abbiamo deciso di unire le forze con altre liste civiche a sostegno di una candidata super partes, preparata e non “inquinata”, ma libera dalla politica per poter guidare la nostra città. Noi porteremo così la nostra visione riformista e di centro per dare slancio e ripartenza alla nostra comunità. Il nostro appello va a tutti i nostri sostenitori e a tutti i riformisti presenti nel Comune di Signa: insieme possiamo cambiare Signa”.