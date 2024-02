Silvia Frasson alla Biblioteca con “In ascolto”

SESTO FIORENTINO – Una storia struggente e delicata sulle relazioni, sui rapporti umani, sulle abitudini e disabitudini d’amore. Capolavoro di Natalia Ginzburg, “Le voci della sera” è il romanzo che l’attrice e autrice Silvia Frasson porta in scena lunedì 12 febbraio (alle 19) alla Biblioteca Ragionieri, ultimo appuntamento della rassegna “In ascolto: Femminilità – Cinque attrici in lettura”. Lo spettacolo è a ingresso libero. Prenotazioni online su http://bit.ly/eventiadulti o telefonicamente al numero 055 4496851. Al termine, per chi lo desidera, c’è l’apericena alle Fornaci di Doccia, lo spazio ristoro della biblioteca (15 euro, prenotazioni 338 6779157). Nella narrazione de “Le voci della sera” Silvia Frasson sostituisce la voce alla parola scritta, vestendo i panni e lo sguardo di Elsa, protagonista a cui la Ginzburg affida il questo racconto sui sentimenti da cui non tutti si lasciano travolgere, sui pensieri che troppo spesso vengono sotterrati per poter continuare a vivere senza troppo domandare. Ritratto perfetto, scritto più di 50 anni fa, di un modo indeciso e impermeabile – tuttora contemporaneo – di vivere la propria vita e le relazioni con gli altri.

Il vecchio Balotta e sua moglie Cecilia. I figli del vecchio Balotta e il Purillo. La signora Ninetta Bottiglia e sua figlia Giuliana. La madre di Elsa e zia Ottavia. Elsa e il suo Tommasino… Tutti i personaggi passano attraverso il corpo e l’immaginario di una sola attrice: alcuni di loro animano scene e momenti esilaranti, dialoghi pieni di ironia, strappano sorrisi e leggerezza, altri riempiono lo spazio scenico di travolgente sentimento, per cui si rimane senza fiato. Ecco con cosa si scontra Elsa, con quelle voci degli altri, con quell’abituarsi degli altri ad un modo di vivere e di accontentarsi della vita che lei non sceglie. Musiche originali di Guido Sodo. La rassegna è curata da Riccardo Massai di Archètipo per Biblioteca Ernesto Ragionieri ed è realizzata grazie al sostegno di Unicoop Firenze. Iniziativa realizzata nell’ambito del Patto locale per la lettura per il territorio del Comune di Sesto Fiorentino triennio 2022/2024.