Simone Calamai incontra la Regione e i cittadini sulla sicurezza idraulica

MONTEMURLO – “Non mi sarei mai immaginato che fossero necessari sei mesi perchè avvenissero stanziamenti sufficienti a coprire non tutte ma parte delle somme urgenze da parte dello Stato. Ed è quello che è avvenuto e ciò significa perdere tempi nelle lavorazioni e negli interventi stessi. Richiediamo maggiore attenzione a quanto avvenuto nella nostra regione e sul territorio comunale e soprattutto la piena copertura di tutte le somme urgenze di quanto abbiamo in corso, ma ci sia anche presto la stanziamento delle risorse per gli interventi strutturali di cosiddetta mitigazione”. E’ quanto afferma Simone Calamai candidato Sindaco della Coalizione Tutti per Montemurlo che ha incontrato mercoledì 15 maggio in Municipio l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni e il direttore generale Giovanni Massini del Settore difesa del suolo della Regione Toscana per parlare di sicurezza idraulica del territori. Incontro al quale hanno partecipato i cittadini intervenuti con domande e richieste di infromazioni.

“Come Comune di Montemurlo – ha detto Calamai – abbiamo attivato interventi di somma urgenza di oltre 9 milioni di euro che ci ha consentito di attuare interventi sul patrimonio immobiliare come la scuola dell’infanzia di Oste Ilaria Alpi, o al Palazzetto dello sport di Oste presso la scuola Anna Frank e interventi al Centro Giovani e interventi sulla nostra collina con l’apertura e la risistemazione alla transitabilità di strade che erano state rese inagibile e collagano zone come Cicignano e la zona della Bicchieraia. Abbiamo potuto fare interventi, per quanto di nostra competenza, sui nostri fiumi sul Bagnolo. Per il fosso Stregale stiamo rifacendo l’inserimento della calza all’interno della tubazione nel centro abitato di Montemurlo, intervento di grande importanza anche dal punto di vista economico”.

Ci sono stati interventi del Genio civile della Regione Toscana che riguardano il Bagnolo, lo Stregale e il Fonandola.

“Tutto questo è stato messo in campo – dice Calamai – nonostante che ancora oggi le risorse erogate in contabilità speciale alla Regione sono solo i primi 33 milioni di euro per la Toscana e sono insufficienti”.

Servono risorse per gli interventi strutturali di cosiddetta mitigazione.

“Questi sono interventi successivi che dovranno migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del territorio – prosegue Calamai – e riguardano a Montemurlo numerosi interventi. Abbiamo presentato alla Regione un piano di 40 milioni di euro di interventi di mitigazione idraulica”.

Simone Calamai ha sollecitato interventi per le zone alluvionate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a latere della cerimonia di consegna dei riconoscimenti per gli Alfieri della Repubblica.