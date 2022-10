Simone Ferretti è il nuovo presidente di Arci Toscana

PISTOIA – Si è concluso con l’elezione di Simone Ferretti come presidente regionale il congresso di Arci Toscana ospitato per due giorni dalla Casa del Popolo di Bottegone a Pistoia. Ferretti prende il testimone da Gianluca Mengozzi che ha guidato il comitato toscano di Arci negli ultimi 12 anni. Grossetano, 45 anni, dentro l’Arci è […]

PISTOIA – Si è concluso con l’elezione di Simone Ferretti come presidente regionale il congresso di Arci Toscana ospitato per due giorni dalla Casa del Popolo di Bottegone a Pistoia. Ferretti prende il testimone da Gianluca Mengozzi che ha guidato il comitato toscano di Arci negli ultimi 12 anni. Grossetano, 45 anni, dentro l’Arci è cresciuto e si è formato fin da giovanissimo. Un passato da amministratore, è stato assessore alle politiche giovanili e alla cooperazione internazionale per il Comune di Grosseto dal 2006 al 2011. Terminata l’esperienza amministrativa, è tornato a occuparsi dell’Arci con l’incarico regionale come responsabile sui temi dell’immigrazione e dell’antirazzismo e come presidente del comitato di Grosseto.

Un congresso che in due giorni ha visto una grande partecipazione, con cento delegati e delegate dai territori presenti e che ha eletto il nuovo consiglio direttivo regionale composto da 80 componenti, più il presidente, di cui il 48% donne e con un’età media che scende ulteriormente rispetto all’ultimo consiglio. “Credo che sempre di più dobbiamo puntare ad una crescita della nostra associazione, – ha dichiarato Ferretti – il contorno sul quale ci muoviamo non è semplice ma credo che riparta dai nostri Circoli, Case del Popolo e dalle nostre associazioni una sfida che lanciamo sul territorio toscano da un punto di vista culturale e sociale affinché ci possa essere un contrasto alla destra che sempre più avanza e soprattutto una ricomposizione sociale che sappia in qualche modo parlare di noi, di diritti, di pace e di tutti quegli elementi centrali rispetto allo sviluppo della nostra associazione nel futuro”.

Un congresso, si legge in una nota, che “ha rappresentato un’occasione di importante confronto con oltre venti interventi di delegati di diversi territori, a testimonianza di una volontà di vera ripartenza dopo due anni davvero difficili tra chiusure e crisi energetica. Presente ai lavori anche il presidente di Arci nazionale Daniele Lorenzi che dal palco di Pistoia ha rilanciato l’adesione alla manifestazione nazionale per la pace che andrà in scena il prossimo 5 novembre a Roma. Molte le presenze tra gli invitati delle altre associazioni e delle istituzioni che hanno portato i loro saluti. Tra questi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore ragionale Serena Spinelli e i rappresentanti di Cgil, Anpi e di tutte le sigle della federazione Arci.