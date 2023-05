Simulava incidenti fra il suo scooter e le auto. E poi derubava le vittime: arrestato dai Carabinieri

FIRENZE – In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa del Gip del tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione Firenze Castello hanno arrestato un 41enne di origini campane, residente a Prato, individuato quale presunto autore di furti aggravati ai danni di alcuni automobilisti. Nel corso delle indagini, infatti, condotte con il concorso dei Carabinieri della Stazione di Firenze Galluzzo, i militari dell’Arma hanno ricostruito il modus operandi del 41enne che, a bordo del proprio scooter, simulava di essere stato urtato dall’auto della vittima prescelta, costringendola a fermarsi e a scendere per constatare i presunti danni. E, in un momento di distrazione degli automobilisti, li derubava di ciò che questi avevano all’interno dell’auto. Due gli episodi contestati, entrambi a Firenze: il primo, nel novembre dello scorso anno in via Bezzecca, ai danni di una donna derubata della propria borsa contenente beni per un valore di circa 335 euro; il secondo nel marzo di quest’anno in viale Galileo ai danni di un automobilista derubato del proprio borsello contenente effetti personali, le chiavi di casa con portachiavi in oro del valore di almeno 300 euro e 50 euro in contanti. In entrambi i casi le vittime, che hanno raccontato di avere effettivamente udito il rumore di un urto, sono state “scelte” in funzione dell’età. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliare.