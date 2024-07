Sindaco Carovani: “Manutenzione del Parco del Neto e messa in sicurezza dei muri crollati”

CALENZANO – Dalla viabilità al parco del Neto alla sistemazione dei muri crollati a Settimello, sono stati alcuni argomenti affrontati martedì scorso da “La Giunta incontra. Per una Calenzano sostenibile e inclusiva” promosso dall’amministrazione comunale e che ha visto la presena del sindaco Giuseppe Carovani e di tutti gli assessori comunali: Martina Banchelli, Simona Pieri, Maurizio Sansone, Marco Bonaiuti e Marco Venturini. Moderatore Lapo Simonetti.

Tra gli argomenti affrontati anche il parco del Neto e il suo futuro.

“Il Parco del Neto è in stato di abbandono – ha detto il sindaco Carovani – ci sono alberi secchi, un cantiere recintatno che riguarda i due fabbricati previsti con il finanziamento del Pnrr, rimasti fermi dopo il fallimento della ditta”. Oltre a questo ci sono i laghetti con l’acqua melmosa poco appetibile anche per gli animali. “Bisogna intervenire sulla manutenzione delle alberature – ha aggiunto il sindaco – ed è una delle prime cose che metteremo nel finanziamento delle variazioni di bilancio a fine settembre. Intervento che ci permetterà di avere a primavera un parco adeguato e manutenuto”. Nel parco l’amministrazione passata aveva introdotto una serie di cestini per la raccolta differenziata, ma, ha aggiunto il primo cittadino “oltre a questo occorre mettere in campo un intervento più importante di manutenzione”.

Verrà poi realizzata la guardiania all’ingresso del Parco, ma non il centro servizi.

“Siamo orientati a ricostruire il fabbricatino all’ingresso del parco in via Vittorio Emanuele, – ha detto Carovani – ma riteniamo sia da superare la previsione che era stato in fase di appalto per la realizzazione del centro servizi più a nord. Ci sembra sostanzialmente fuori luogo”.

Altri interventi importanti e non solo per Settimello sono la messa in sicurezza dei due muri che sono crollati tre anni fa.

“Dopo un confronto con gli uffici del Comune per capire a che punto sono per gli interventi di messa in sicurezza di alcuni muri, quello di Villa Gamba e l’altro vicino alla cementizia – ha detto il sindaco – sembra che l’amministrazione precedente non sia stata in grado di sbloccare la situazione. E’ vero che sono temi delicati, ma bisogna mettere in sicurezza le due zone e ripristinare la viabilità. Per questo faremo tutti gli approfondimenti del caso: abbiamo incontrato già i proprietari di Villa Gamba e faremo un incontro anche con i proprietari del terreno vicino alla cementizia per arrivare ad un esito. Altrimenti interverrà in via sostitutiva l’amministrazione comunale e poi attiveremo le procedure per liberare il costo dell’intervento. Non abbiamo altra scelta perchè non si interrompe per tre anni un pubblico servizio”. Il prossimo incontro si terrà il 29 luglio alle 21 al circolo Arci Il Molino di via delle Scuderie 9.