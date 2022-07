Sindaco e giunta “a confronto con i cittadini”: mercoledì 6 luglio l’appuntamento è alla Misericordia di San Mauro

SIGNA – Continuano le assemblee pubbliche organizzate dall’amministrazione comunale per mettere a confronto sindaco e giunta con la cittadinanza. Dopo il primo incontro all’ex tiro a volo della passata settimana, si prosegue mercoledì 6 luglio nei locali della Misericordia di San Mauro a Signa alle 21. Quindi, martedì 12 luglio presso il Circolo Rivo Brogi di Sant’Angelo a Lecore e martedì 19 luglio al Circolo Rinascita di San Piero a Ponti. “E’ l’occasione – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – per illustrare gli interventi principali in programma per i prossimi mesi e fare un bilancio di ciò che è stato realizzato in questi tre anni di mandato. Si tratta di un’opportunità di confronto con i nostri concittadini per discutere insieme delle esigenze e delle prospettive reciproche”.