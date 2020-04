Sindaco e vicesindaco consegnano alla scuole i computer donati

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Lorenzo Falchi e il vicesindaco Damiano Sforzi hanno consegnato, oggi, alle scuole del territorio tablet e pc donati da aziende del nostro comune, che vanno ad aggiungersi ai numerosi provenienti da privati cittadini nell’ambito del progetto 1 computer x uno studente. Chi vuole può ancora partecipare al progetto e donare pc o tablet funzionanti ad uno degli studenti sestesi che in questo momento non possono seguire le numerose attività scolastiche a distanza come i propri compagni.