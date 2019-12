Sindaco Fossi “Una viabilità necessaria per le aziende della Piana. Lo stadio? La partita Campi è ancora aperta”

CAMPI BISENZIO – Un collegamento tra Sesto e Campi e soprattutto una viabilità importante per la mobilità nella Piana: è questo il nuovo tratto inaugurato oggi 21 dicembre della Perfetti Ricasoli. Il sindaco Emiliano Fossi sottolinea che “i cittadini avevano bisogno di questo passaggio, snodo fondamentale per la viabilità di queste zone che sono il cuore produttivo della Toscana e hanno bisogno di un miglioramento netto sul piano della mobilità”.

Il taglio del nastro della nuova viabilità e l’incontro con i sindaci della Piana è stata anche l’occasione per parlare del futuro stadio della Fiorentina, una partita che, per il sindaco Fossi è ancora aperta.

“L’ho sempre pensata aperta indipendentemente dalla questione di ieri, la stima che è stata fatta sui terreni di Mercafir – ha detto il sindaco Fossi – sulla quale non entro perché non mi compete e riguarda il comune di Firenze e la proprietà della fiorentina. Ho sempre ritenuto aperta la questione della stadio a Campi perché è un’ipotesi, ripetuta anche dal presidente Commisso, qualora le ipotesi su Firenze non andassero a buon fine sappiamo che a Campi ci sono le possibilità per realizzare lo stadio”. E.A.