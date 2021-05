Sinistra Civica Ecologista “solidarietà ai lavoratori del Cartonificio fiorentino”

SESTO FIORENTINO – Solidarietà ai lavoratori del Cartonificio Fiorentino arriva da Sinistra Civica Ecologista della Piana Fiorentina. “L’azienda fa parte del gruppo Pro-Gest, che possiede anche un’altra sede produttiva ad Altopascio, è leader nel settore e rappresenta una realtà solida che vede addirittura il fatturato in crescita rispetto al 2020 registrando un impatto limitato della crisi COVID a livello di utile. – si legge in una nota di Sinistra Civica Ecologista – Nonostante ciò, l’intento della proprietà rimane quello di accorpare le due realtà produttive in modo da ridurre i costi. Costi che verrebbero ad essere sostenuti dai lavoratori del Cartonificio Fiorentino che vedrebbero spostato il proprio posto di lavoro ad oltre 50 km di distanza. Non possiamo accettare che possa venir meno l’esistenza sulla Piana di questa che è una realtà aziendale storica, inserita da tempo nel tessuto urbano di Sesto Fiorentino e che produce utili, proprio in un momento nel quale, si profila all’orizzonte lo sblocco dei licenziamenti con le pesantissime conseguenze occupazionali che possiamo facilmente immaginare. Per questi motivi abbiamo ritenuto doveroso manifestare la nostra vicinanza ai lavoratori in sciopero che hanno presidiato l’azienda, auspichiamo che si possa raggiungere un accordo che eviti la dismissione dello stabilimento di Sesto Fiorentino ed esprimiamo apprezzamento per la disponibilità del sindaco Falchi e di tutta l’Amministrazione di Sesto Fiorentino che in questa occasione, come in passato, si sono dimostrate attente alle vicende di questa azienda e al futuro dei lavoratori”.