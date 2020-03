Sinistra di Calenzano “Sospendiamo tutti i mercati e la sosta per pulizia delle strade”

CALENZANO – Sospendere i mercati rionali e i divieti di sosta per la pulizia delle strade: è la richiesta avanzata da Sinistra per Calenzano in questo periodo. “Due proposte di buon senso” si legge in una nota di Sinistra per Calenzano da fare “all’Amministrazione comunale di Calenzano, in aggiunta ai provvedimenti ed alle iniziative già intrapresi”.

“Apprendiamo dal sito del Comune che da oggi si provvederà alla sospensione dei mercati con l’eccezione delle attività di soli generi alimentari: – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – ci sembrerebbe tuttavia più sensata la sospensione totale, così come avvenuto già negli scorsi giorni nei Comuni limitrofi, unicamente al fine di evitare assembramenti difficilmente contingentabili di persone. Anche la sospensione dei divieti di sosta per la pulizia delle strade, provvedimento che viene consuetamente emanato nel periodo delle vacanze estive, ci sembrerebbe una misura di buon senso atta al limitare al minimo le uscite di casa non strettamente necessarie”.

“Nella stessa ottica di buon senso, – conclude il comunicato – abbiamo rimandato la distribuzione del secondo numero del nostro giornalino Casa per Casa: la pubblicazione è comunque disponibile per la fruizione online sul sito www.sinistrapercalenzano.it”.