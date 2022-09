Sinistra Italiana: “Alle elezioni ha vinto la destra e Campi ora è tutta da ricostruire…”

CAMPI BISENZIO – “A Campi Bisenzio per la prima volta nella sua storia vince la destra e Campi è tutta da ricostruire”: non usa certo mezze parole Andrea Morreale, segretario di Sinistra Italiana, per commentare il voto di domenica scorsa. “Già i primi segnali c’erano stati alle amministrative del 2018 quando, sempre per la prima volta, il Comune era andato al ballottaggio e quando, come Sinistra Italiana, mettemmo da parte ogni divisione per arginare la destra. Credito che il Pd campigiano non ha saputo sfruttare. Purtroppo la politica messa in campo da questa dirigenza politica guidata dall’ex sindaco Emiliano Fossi, fatta solo di spot e “supina” a Firenze non ha pagato. Lo diciamo da anni, serve un cambio di passo, servono prese di posizioni nette e radicali, come per esempio nel caso dell’aeroporto, della “Casa della salute”, ferma li da anni, del piano strutturale, anche questo fermo in attesa di approvazione, dell’arrivo del commissario prefettizio e così via dicendo. La causa della sconfitta va ricercata in tutte queste motivazioni, perché il “modello Campi” non esiste e i cittadini se ne sono accorti. Dobbiamo fare tutti una riflessione e ripartire da zero, senza verità in tasca ma con l’obiettivo di ricostruire una Campi migliore di quella presentata negli ultimi anni. Con facce nuove, nuove idee e tanta concretezza: siamo in un periodo particolare, in cui c’è tanta sofferenza in città e la politica deve stare fra le persone”.