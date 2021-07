Sinistra Italiana Campi Bisenzio: “Aeroporto, non pensiamo ancora alla nuova pista. Semmai aiutiamo i lavoratori della Gkn”

CAMPI BISENZIO – “C’è un mistero che si aggira fra i palazzi del potere toscano e la periferia ovest di Firenze, e più precisamente nella zona di Peretola, questo mistero si chiama Toscana Aeroporti”: il segretario di Sinistra Italiana Campi Bisenzio, Andrea Morreale, torna sulla vicenda aeroporto. “La società, praticamente regalata a Corporacion America dell’imprenditore Eurnekian quando Enrico Rossi era presidente della Regione Toscana, viene ora generosamente fatta oggetto di un ulteriore regalo da 10.000.000 di euro, tutte risorse pubbliche, da parte della Regione Toscana”. “La motivazione – continua Morreale – è quella di aiutare Toscana Aeroporti a superare lo stato di crisi innescato dal Covid e garantire i livelli occupazionali. Peccato che nel contempo Toscana Aeroporti stia vendendo i servizi di handling, ovvero tutto ciò che serve a far funzionare un aeroporto, a soggetti terzi: in pratica esternalizzando. Sarebbe come se un Comune, uno qualsiasi, desse all’esterno tutti i servizi; da quelli demografici agli asili nido. Al Pd toscano e campigiano va bene così? Se questa è la loro filosofia di base non si potrebbe dare qualcosa anche alla Gkn e far ritirare le procedure di licenziamento per i 422 dipendenti? Ma il mistero più grande è la “testardaggine” della giunta regionale a voler fare a tutti i costi una nuova pista che finirebbe di rovinare definitivamente quel pezzo verde di Piana fiorentina su cui si affacciano svariati Comuni. La magistratura ha già bocciato il primo progetto per manifesta impossibilità a realizzarlo in quei luoghi: che qualcuno in Regione voglia sperimentare il motto latino “repetita iuvant”? Noi ci saremo ancora una volta a contrastare uno scempio del genere. Una delle motivazioni per un aeroporto più grande dicono sia per permettere ai dirigenti delle aziende fiorentine di spostarsi più efficacemente. I manager del Fondo Melrose, quello che ha licenziato in blocco i lavoratori della Gkn, cosa volevano: un Cape Canaveral 2?”.