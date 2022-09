Sinistra Italiana Campi Bisenzio: “Vicenda Cucchi, nervosismo e contraddizioni all’interno del Pd sul tema aeroporto…”

CAMPI BISENZIO – “Apprendiamo con un certo stupore il nervosismo che negli ultimi giorni ha colpito il Partito Democratico fiorentino e il presidente della Regione Eugenio Giani, per la presa di posizione della candidata al senato, per Sinistra Italiana e I Verdi, Ilaria Cucchi, di contrarietà all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze”. Il circolo campigiano di Sinistra […]

CAMPI BISENZIO – “Apprendiamo con un certo stupore il nervosismo che negli ultimi giorni ha colpito il Partito Democratico fiorentino e il presidente della Regione Eugenio Giani, per la presa di posizione della candidata al senato, per Sinistra Italiana e I Verdi, Ilaria Cucchi, di contrarietà all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze”. Il circolo campigiano di Sinistra Italiana “attacca” sul tema aeroporto, ribadendo al tempo stesso che “la contrarietà di Sinistra Italiana a tale riguardo è nota ed espressa in più occasioni, l’ultima delle quali tramite una raccolta firme che abbiamo promosso e indirizzato al presidente Giani, al sindaco della Città metropolitana Dario Nardella e all’allora sindaco di Campi Emiliano Fossi“. “Ancora di più – continua il comunicato – stupiscono le dichiarazioni di Dario Nardella quando afferma che Ilaria Cucchi prenderà una posizione condivisa con gli altri sindaci del territorio. Affermazione curiosa poiché i sindaci del territorio interessato dalla pista (Sesto Fiorentino, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato) hanno già espresso da tempo delle posizioni che rispecchiano esattamente quanto detto da Ilaria Cucchi. Aggiungiamo che l’accordo tra Pd e alleanza Verdi-Sinistra Italiana è un accordo elettorale e non programmatico”.

“Teniamo a ricordare al Pd fiorentino e al sindaco Nardella, che anche il candidato all’uninominale per la Camera, Emiliano Fossi, candidato sia del Pd che di tutta la coalizione, ha espresso in passato contrarietà all’aeroporto – firmando addirittura il ricorso al Tar Toscana e al Consiglio di Stato – e che nell’ultimo consiglio comunale, quasi all’unanimità – e quindi con il voto del Pd – è stata approvata una delibera che impegnava il sindaco a portare avanti la battaglia contro lo scalo fiorentino. Come partito facente parte di questa alleanza elettorale chiediamo al candidato Fossi di esprimersi in merito alle dichiarazioni di Ilaria Cucchi e a quelle successive di Nardella e Giani in modo che la sua posizione risulti chiara sia in merito a quanto votato circa un mese fa in consiglio comunale e soprattutto in merito alla sua posizione di candidato del territorio. Analogamente chiediamo al Pd di Campi di uscire da un silenzio che appare sempre più imbarazzante e di far sentire forte e chiara la propria voce a tutela degli interessi della comunità di Campi”.