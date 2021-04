Sinistra Italiana e le offese sulle “cassette rosse”: “Scritte allarmanti, anche per il modo con cui sono state fatte”

CAMPI BISENZIO – Non c’è dubbio – e non potrebbe essere diversamente – che le parole offensive scritte sulle “cassette rosse”, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, abbiano lasciato il segno nella comunità campigiana. Così, dopo le parole del sindaco Emiliano Fossi e la solidarietà di Fratelli d’Italia, è arrivata anche la dura presa di posizione di Sinistra Italiana Campi Bisenzio. “Solo con il buio della notte e in anonimato vi permettete di fare queste azioni, – dicono in una nota a firma del segretario Andrea Morreale – non avete nemmeno il coraggio di esporvi. Queste scritte sono allarmanti, non sono frasi lasciate in un impeto di rabbia o modi di dire sbagliati, espressioni comunque inammissibili, c’è dietro un impegno accurato e questo ci deve mettere in allarme. Prestate attenzione cittadini. La violenza non è amore. L’amore cura. La violenza uccide”.