Sinistra Italiana, Fare Città e Sì parco No aeroporto e inceneritore: “No a “questo” percorso partecipato sulla nuova pista”

CAMPI BISENZIO – Resta sempre acceso il dibattito sul percorso partecipativo relativo al futuro dell’aeroporto di Firenze. Un dibattito nel quale intervengono oggi Sinistra Italiana Campi Bisenzio, Fare Città e Sì parco No aeroporto e inceneritore. “Da quello che apprendiamo – spiegano – il 28 ottobre dovrebbe aprirsi il percorso partecipativo “semplificato “ alla fine del quale sarebbe spianata la strada della realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze. Alla data del 6 ottobre, come da comunicazioni ufficiali ricevute a seguito di richiesta accesso atti, la Direzione mobilità infrastrutture e trasporto pubblico Locale della Regione Toscana conferma di non avere ancora ricevuto né il Masterplan, né una bozza, né un’ipotesi di realizzazione della nuova pista, già data per realizzabile dal presidente della Regione Giani e dal sindaco di Firenze e della Città metropolitana Nardella. Da parte nostra, quindi, chiediamo: di cosa stiamo parlando se a oggi esiste solo un disegno fatto dagli stessi Giani e Nardella durante la famosa “cena della bistecca”? Chiediamo inoltre come sia possibile iniziare e programmare un dibattito pubblico che ha lo scopo di raccogliere pareri, suggerimenti, contrarietà e osservazioni, senza la presentazione e produzione di planimetrie, progetti, tavole e documenti che illustrano e spiegano nel dettaglio il progetto che si vuole realizzare?”.

Sinistra Italiana, Fare Città e Si parco No aeroporto e inceneritore ribadiscono pertanto “la loro totale indisponibilità a partecipare a questo “teatrino della politica”, orchestrato solo per ottenere consensi e fondato sul nulla. Anche i sindaci della famosa “cena della bistecca” hanno dichiarato la loro disponibilità a valutare nel merito il nuovo progetto, che altro non può essere che il nuovo Masterplan e non veline, mappe e qualche bozza preliminare. Anche se il solo scopo è quello di semplificare e accorciare i tempi della nuova procedura di Via e portare a compimento in tempi stretti la realizzazione, con tanti soldi pubblici, della nuova infrastruttura aeroportuale, chiederemo al Comune di Campi di presentare sia le osservazioni alla procedura di Via, sia di richiedere “l’inchiesta pubblica” prevista in sede di procedimento di Via così da valutare il progetto su una documentazione tecnica “veritiera” e non sulla “fuffa” perché vogliamo capire bene cosa comporterà la definitiva devastazione del Parco della Piana e i tanti, nuovi e sottovalutati problemi alla popolazione di Campi Bisenzio”.