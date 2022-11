Sinistra Italiana, Fare Città e Sì parco No aeroporto: “Netta contrarietà alla proposta di una nuova pista a orientamento 11-29”

CAMPI BISENZIO – Sinistra Italiana, Fare Città e Sì parco no aeroporto ribadiscono il loro no netto all’ampliamento della nuova pista dell’aeroporto di Peretola. “Toscana Aeroporti – spiegano in una nota – è di nuovo all’attacco per l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. Lo fa pubblicando sul suo sito, in vista del prossimo inizio del pubblico dibattito, […]

CAMPI BISENZIO – Sinistra Italiana, Fare Città e Sì parco no aeroporto ribadiscono il loro no netto all’ampliamento della nuova pista dell’aeroporto di Peretola. “Toscana Aeroporti – spiegano in una nota – è di nuovo all’attacco per l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. Lo fa pubblicando sul suo sito, in vista del prossimo inizio del pubblico dibattito, una corposa documentazione (224 pagine) sostanzialmente relativa alla costruzione di una nuova pista a orientamento 11-29. Insomma ci riprovano nonostante che il precedente tentativo (pista 12-30) sia miseramente fallito annullato dal Tar Toscana e dal Consiglio di Stato. Ovviamente non appare credibile che una piccola variazione nell’orientamento della pista sia sufficiente a superare la enorme quantità di prescrizioni previste dai tribunali amministrativi”.

“Da parte nostra – aggiungono – ribadiamo la totale contrarietà a qualsiasi forma di ampliamento dell’aeroporto di Peretola. Siamo fermamente contrari all’aumento dei sorvoli (un aereo in decollo o atterraggio ogni 8-10 minuti), al maggiore inquinamento in un’area già fortemente compromessa con conseguente peggioramento della salute dei sorvolati, alla distruzione del Parco agricolo della Piana, l’area verde compresa fra i Comuni di Firenze, Sesto, Calenzano, Prato e Campi Bisenzio comprendente aree faunistiche di gran pregio come l’oasi di Focognano, all’interferenza con l’area Universitaria di Sesto Fiorentino, sede di numerosi corsi di laurea, con importante e delicata strumentazione scientifica, all’aumento di rischio idrogeologico per la prevista deviazione del Fosso Reale collettore delle acque di discesa da Monte Morello. Insomma siamo contrari a un evidente peggioramento della qualità della vita in particolare per i cittadini di Campi che più di altri subiranno i sorvoli.

“Siamo viceversa per un netto ridimensionamento dell’attività dell’attuale aeroporto in nome del benessere delle popolazioni di Quaracchi, Peretola e Brozzi continuamente sorvolate, a bassa quota, dagli aerei in decollo e atterraggio. E siamo – concludono – per la costruzione di un collegamento veloce tra Firenze e Pisa in modo da rendere l’aeroporto di Pisa aeroporto della Toscana. Rivolgiamo quindi un appello ai partiti politici di Campi Bisenzio, alle associazioni, ai singoli cittadini, ai comitati e al rappresentante degli interessi della Piana che siede in parlamento, e che dovrebbe tutelare questo territorio, perché insieme a noi facciano sentire la propria voce contro un’opera insensata che antepone il vantaggio di pochi ai danni per molti”.