Sinistra Italiana Firenze, presentata la nuova segreteria metropolitana

FIRENZE – Si è insediata in questi giorni la nuova segreteria metropolitana di Sinistra Italiana guidata da Diana Kapo, eletta segretaria al termine del congresso del partito che si è tenuto lo scorso novembre. Della nuova segreteria fanno parte Giulio Cretti (con la delega all’università, alla ricerca e al diritto allo studio), Irene Falchini (responsabile organizzazione e tesseramento), Donatella Golini, (cultura), Matteo Gorini (scuola e politiche abitative), Jacopo Madau (ambiente e transizione ecologica), Mario Schettino (politiche del lavoro ed economiche), Valentina Settimelli (sanità e welfare). Tesoriera sarà Rachele Innocenti; sono membri di diritto della segreteria i coordinatori di circolo, a oggi Vincenzo Pizzolo (Firenze), Nicola Ferraro (Empolese Valdelsa) e Federico Giuntini (Sesto Fiorentino). “Dopo la fase congressuale, ci mettiamo finalmente al lavoro in vista dei prossimi importantissimi impegni che riguarderanno anche il nostro territorio, a partire dalle elezioni amministrative – dice la segretaria Diana Kapo – Sinistra Italiana a Firenze è forte e in crescita, presente nei principali comuni dell’area metropolitana con le proprie idee e proposte. Ringrazio i membri della segreteria che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per la nostra comunità politica. Un ringraziamento particolare lo voglio indirizzare alla nostra giovanile, l’UGS, che in questi mesi è stata capace di catalizzare tante energie, soprattutto a Firenze, e che apporta un contributo importante in questa segreteria”.