Sinistra Italiana, il 26 febbraio un banchino per firmare per la Next Generation Tax

SESTO FIORENTINO – Sabato 26 febbraio torna il banchino di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino in Largo 5 Maggio per ribadire il proprio impegno per la pace. Dalle ore 9 sarà possibile firmare per la Next Generation Tax, la proposta di legge popolare per una riforma fiscale che abolisca Imu e tasse sui conti correnti e, contemporaneamente, […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 26 febbraio torna il banchino di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino in Largo 5 Maggio per ribadire il proprio impegno per la pace. Dalle ore 9 sarà possibile firmare per la Next Generation Tax, la proposta di legge popolare per una riforma fiscale che abolisca Imu e tasse sui conti correnti e, contemporaneamente, disponga un prelievo a scaglioni sui patrimoni che superano i 500mila euro.

Per chi non potesse raggiungere il gazebo si ricorda che è possibile firmare presso l’Urp del Comune di Sesto Fiorentino oppure online sul sito https://ngtax.it/firma-online/.

Con l’appuntamento di domani in Largo 5 Maggio Sinistra Italiana darà il via alla campagna di tesseramento per l’anno 2022 .Il gazebo di Sinistra Italiana fornirà spazio a chi vede messo a rischio il proprio posto di lavoro. E’ il caso delle maestranze del Cartonificio Fiorentino alle prese con una proprietà che sta progressivamente delocalizzando l’azienda.