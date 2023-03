Sinistra Italiana, il nuovo segretario regionale è Dario Danti

FIRENZE – È Dario Danti il nuovo segretario toscano di Sinistra Italiana. L’assemblea regionale che si è tenuta nella serata di ieri, giovedì 16 marzo, lo ha eletto con il 56% dei voti, concludendo così il percorso congressuale iniziato lo scorso 12 febbraio con il voto di tutte le iscritte e di tutti gli iscritti al partito. Nel corso della stessa assemblea è stata eletta tesoriera regionale Irene Falchini, 26 anni, consigliera comunale e capo gruppo di Sinistra Italiana a Sesto Fiorentino. Pisano, 46 anni, Danti è insegnante e assessore alla cultura del Comune di Volterra. Fino al 2015 ha ricoperto l’incarico di assessore a Pisa in quota Sel, dimettendosi in dissenso con la scelta dell’amministrazione all’epoca guidata dal sindaco Filippeschi di privatizzare la società di gestione dell’aeroporto di Pisa per fonderla con quella di Firenze. “Con l’elezione del segretario e della tesoriera – si legge in una nota – termina anche l’incarico del garante Giovanni Paglia alla guida del partito in Toscana dallo scorso ottobre in seguito al commissariamento della segreteria regionale. A Paglia va il ringraziamento di tutti gli iscritti di Sinistra Italiana Toscana per il lavoro svolto in questi mesi”.