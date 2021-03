Sinistra Italiana: in tanti al congresso on line, Andrea Morreale confermato coordinatore di circolo

CAMPI BISENZIO – Andrea Morreale (nella foto) confermato come coordinatore del circolo di Sinistra Italiana di Campi Bisenzio. Questo l’esito del congresso che si è svolto ieri, domenica 28 febbraio, in modalità telematica a causa delle restrizioni sanitarie ma che “ha visto – si legge in una nota della forza politica – un’ottima partecipazione degli iscritti. Erano presenti e hanno portato il loro saluto ed augurio di buon lavoro i rappresentanti del Pd campigiano, di Rifondazione Comunista, di Fare Città, di Sì al Parco No all’aeroporto, di Cgil della Piana e dell’Anpi Lanciotto Ballerini. Hanno partecipato inoltre ai lavori Alessia Petraglia, coordinatrice regionale toscana, e Ivan Moscardi, coordinatore metropolitano fiorentino”. Ampia e articolata è stata la relazione di Morreale, che ha affrontato “sia temi di carattere nazionale, con pieno appoggio alla decisione di SI di negare la fiducia al governo Draghi, sia temi più specificatamente locali. In tal senso particolarmente insistito, anche in funzione di possibili futuri sviluppi, è stato il richiamo alla necessità di intavolare percorsi chiari e partecipativi con Movimento 5 Stelle, Rifondazione e tutte quelle associazioni locali che guardano a sinistra e hanno un’anima ecologista”. Oltre 15 gli interventi in un dibattito “partecipato e ricco di spunti anch’essi incentrati sia su temi nazionale che locali. In merito a questi, tutti gli intervenuti hanno espresso piena contrarietà a un nuovo aeroporto nella Piana e hanno rivolto un invito pressante a costruire una tramvia che veramente serva a Campi, una tramvia che partendo dal centro di Campi percorra l’Osmannoro e si ricongiunga alla linea T2”. Il congresso si è concluso quindi con i rinnovi delle cariche gestionali e l’elezione all’unanimità, come già detto in precedenza, di Andrea Morreale quale coordinatore di circolo, e di Samuele Bacci come tesoriere.