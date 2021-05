Sinistra Italiana “La Lega si butta in una polemica ridicola e fa una brutta figura”

SESTO FIORENTINO – “La Lega non perde occasione per dimostrare tutta la sua estraneità alla vita della nostra città, buttandosi in una polemica ridicola e facendo l’ennesima brutta figura. Sarebbe bastata una telefonata per scoprire che la cena è preparata dai nostri volontari avvalendosi delle cucine affittate dall’Auser a noi come a tante altre realtà. […]

SESTO FIORENTINO – “La Lega non perde occasione per dimostrare tutta la sua estraneità alla vita della nostra città, buttandosi in una polemica ridicola e facendo l’ennesima brutta figura. Sarebbe bastata una telefonata per scoprire che la cena è preparata dai nostri volontari avvalendosi delle cucine affittate dall’Auser a noi come a tante altre realtà. È vergognoso il tentativo di trascinare un’associazione tanto importante e i suoi volontari al centro di uno scontro politico strumentale e senza senso”. Lo affermano Enrico Solito, coordinatore di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino, e il presidente dei Per Sesto Maurizio Soldi”

“Apprezziamo comunque la sensibilità dei due responsabili locali della Lega per la buona cucina (del resto il loro leader nazionale non perde occasione per farsi fotografare con la forchetta in mano) – conclude Sinistra Italiana – e li invitiamo a chiamare quanto prima il 3346252648 o il 3397217857 per prenotare: sarà l’occasione per mangiar bene e per scoprire cosa rappresenta per Sesto lo sfaccettato mondo del volontariato”.