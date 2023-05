Sinistra Italiana “Murales, un modo per insegnare la bellezza”

SESTO FIORENTINO – “Il grande merito dell’amministrazione comunale e in particolar del nostro assessore, Jacopo Madau, è quello di aver voluto legare questa forma artistica ai valori che contraddistinguono la nostra città”. E’ quanto scrive in una nota Sinistra Italiana Sesto Fiorentino riferendosi alla scelta dell’amministrazione comunale di realizzare murales in alcune zone della citt- […]

SESTO FIORENTINO – “Il grande merito dell’amministrazione comunale e in particolar del nostro assessore, Jacopo Madau, è quello di aver voluto legare questa forma artistica ai valori che contraddistinguono la nostra città”. E’ quanto scrive in una nota Sinistra Italiana Sesto Fiorentino riferendosi alla scelta dell’amministrazione comunale di realizzare murales in alcune zone della citt- Gli ultimi tre sono stati dipinti sul muro dell’archivio della ceramica sestese, al parco dell’Oliveta e in fase di realizzazione sulla facciata del liceo Agnoletti. “Se si insegnasse la bellezza alla gente, – prosegue la nota – la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. Ce lo ricordava Peppino Impastato di cui in questi giorni è stato ricordato il 45esimo anniversario dell’omicidio. A Sesto forse non abbiamo mai avuto queste angosce ma, nondimeno, abbiamo bisogno di quella bellezza che istante per istante ci ricorda quanto siamo importanti la pace, la libertà, la cultura e il diritto al lavoro”.