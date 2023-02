Sinistra Italiana, “No all’aeroporto di Renzi e Salvini”

SESTO FIORENTINO – “Due giorni dopo la festa degli innamorati, questo pomeriggio alla Camera abbiamo visto esplodere l’amore di Matteo Renzi e Matteo Salvini per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Rispondendo a Renzi durante il question time, Salvini ha affermato che l’aeroporto di Firenze e la cancellazione del Parco della Piana sono una priorità del governo delle destre. Apprezziamo la chiarezza, dopo due anni di balbettio e contraddizioni da parte degli esponenti locali della Lega di cui da oggi conosciamo finalmente il pensiero. Il Ministro delle Infrastrutture si è anche spinto a parlare di semplificazioni procedurali per accelerare l’iter, non avendo evidentemente imparato nulla dalle vicende di questi anni, e di compensazioni infrastrutturali come se il futuro del nostro territorio fosse solo una questione di dare e avere e non di visione, sostenibilità, lungimiranza”. Lo affermano la capogruppo di Sinistra Italiana in Consiglio comunale a Sesto Fiorentino Irene Falchini e il segretario cittadino Federico Giuntini commentando il question time alla Camera di oggi pomeriggio. “Sinistra Italiana – concludono i due esponenti di Sinistra Italiana- insieme alle forze della maggioranza, al sindaco Falchi, ai comitati e ai cittadini, continuerà, nelle sedi istituzionali e nella società, a opporsi a un’opera inutile e dannosa per il nostro territorio che scarica su tutti noi i costi ambientali ed economici in nome del profitto di pochi”.