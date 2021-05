Sinistra Italiana: “Nuovo ponte sull’Arno: si realizzi un progetto funzionale per la viabilità, ambientalmente compatibile e sottoposto a dibattito pubblico”

LASTRA A SIGNA – “L’attraversamento dell’Arno a Lastra a Signa che consentirà il collegamento della superstrada Firenze-Pisa-Livorno con l’area industriale della Piana fiorentina e pratese, rappresenta un’opera strategica fondamentale ed ormai irrinunciabile sia per gli abitanti dei territori interessati che per la Città metropolitana di Firenze, ma la soluzione progettuale scelta dalla Regione Toscana non […]

LASTRA A SIGNA – “L’attraversamento dell’Arno a Lastra a Signa che consentirà il collegamento della superstrada Firenze-Pisa-Livorno con l’area industriale della Piana fiorentina e pratese, rappresenta un’opera strategica fondamentale ed ormai irrinunciabile sia per gli abitanti dei territori interessati che per la Città metropolitana di Firenze, ma la soluzione progettuale scelta dalla Regione Toscana non risponde ad alcuno dei requisiti enunciati in premessa”: lo dice, in una nota, la Segreteria di Sinistra Italiana – Federazione di Firenze.

“Non può essere accettabile – continua il comunicato – la realizzazione di una infrastruttura pubblica considerata come “un intervento di risanamento ambientale”, per usare le parole del presidente Giani, che risulterà devastante per il parco fluviale di Lastra a Signa nato come compensazione del depuratore di San Colombano, che determinerà un grave impatto paesaggistico con la costruzione di un ponte sulla linea ferroviaria che già attraversa l’Arno in sopraelevata, e che penalizzerà anche l’oasi verde del parco dei Renai con un tracciato che oltretutto si attesterà sulla strada comunale di Signa, mancando quindi l’obiettivo prefissato di decongestionare il traffico allontanandolo dai centri abitati. Eppure oggi non ci sarebbero più ostacoli alla realizzazione del progetto di “bretella” del 2016 che prevedeva un viadotto di attraversamento dell’Arno più a monte con un collegamento diretto all’Indicatore, lontano dai territori densamente urbanizzati, e consentiva la salvaguardia del parco fluviale e dei Renai: tale progetto pareva infatti incompatibile con la realizzazione di un’area nel Comune di Signa destinata alla compensazione del lago di Peretola assoggettato alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze”.

“Ma il progetto del nuovo aeroporto di Firenze è stato definitivamente sepolto dalla sentenza del Consiglio di Stato numero 1164/2020 – concludono – e i laghi della piana potranno continuare a svolgere la loro funzione di siti di interesse comunitario, facendo così decadere l’ipotesi di aree di compensazione incompatibili con il tracciato della Bretella. Sinistra Italiana chiede pertanto con determinazione che venga abbandonato il nuovo progetto di corridoio infrastrutturale ambientalmente incompatibile e sia ripresa in considerazione la soluzione prevista nel 2016, attivando parallelamente il percorso partecipativo previsto dalla legge regionale numero 46 del 2013 e che il presidente Giani considera “un inutile appesantimento”….”.