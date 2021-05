Sinistra Italiana organizza una manifestazione per chiedere la fine delle violenze in Palestina

SESTO FIORENTINO – Venerdì 21 maggio, alle ore 18,30, partiti, associazioni e forze sociali saranno in presidio in piazza IV Novembre per chiedere la fine delle violenze in Palestina. L’iniziativa, lanciata da Sinistra Italiana, ha già raccolto numerose adesioni. Nel corso della manifestazione interverranno rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni di cooperazione internazionale attive in […]

SESTO FIORENTINO – Venerdì 21 maggio, alle ore 18,30, partiti, associazioni e forze sociali saranno in presidio in piazza IV Novembre per chiedere la fine delle violenze in Palestina. L’iniziativa, lanciata da Sinistra Italiana, ha già raccolto numerose adesioni. Nel corso della manifestazione interverranno rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni di cooperazione internazionale attive in Palestina per momenti di approfondimento e riflessione.