Sinistra Italiana: “Per dire no all’aeroporto, al ballottaggio è necessario votare Tagliaferri”

FIRENZE – Aeroporto, sempre aeroporto, indissolubilmente aeroporto. “Secondo quanto appreso di recente, – dice Ivan Moscardi, segretario federazione fiorentina Sinistra italiana – nei prossimi giorni il ministero dell’ambiente darà il via al progetto di Via-Vas per l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola e costruire la nuova pista parallela all’autostrada. Come federazione fiorentina di Sinistra Italiana non ci stancheremo mai di affermare con nettezza che non c’è posto per l’aeroporto nella Piana, che è un’opera dannosa per l’ambiente e inutile. E questo non lo diciamo solo noi, ma anche migliaia di cittadini e soprattutto nel recente passato lo ha affermato anche la magistratura amministrativa per ben due volte, bloccando il progetto originario”.

“Ora il governo con il ministro Salvini, la Regione con il presidente Giani e il Comune di Firenze con il sindaco Nardella, – aggiunge – insistono con la stessa opera, raccontando che il progetto iniziale è stato cambiato. Ma se è vero che saranno apportate delle modifiche, queste non cambieranno la sostanza del progetto stesso. Infatti, una colata di cemento di 2.200 metri per altri 500 nella Piana, sarà una ferita irreversibile al territorio. Proprio in questi giorni infatti è sotto gli occhi di tutti cosa sta accadendo in Emilia Romagna. Un territorio aggredito dal cemento negli anni, con un’impennata avvenuta negli ultimi tre. Inoltre, il nuovo progetto con la nuova inclinazione della pista apporterà un impatto ambientale devastante dal punto di vista del rumore, in quanto gli aerei sorvoleranno Campi Bisenzio. E proprio a Campi Bisenzio è importante quindi nel prossimo week end che i cittadini si rechino alle urne e scelgano con coraggio il cambiamento sostenendo al ballottaggio, Andrea Tagliaferri che convintamente da sempre si batte contro il progetto dell’aeroporto, a differenza di chi, come l’altro candidato quello del Pd, anche se asserisce di essere contrario, di fatto fa parte del partito che più di tutti vuole l’ampliamento dello scalo”.