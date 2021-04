Sinistra Italiana, per il Primo Maggio con il banchino in via Cavallotti

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana torna in piazza con il banchino il Primo Maggio. Per la Festa del lavoro, infatti, a causa del Covid sono state limitate le manifestazioni, così Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino sarà comunque in piazza. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 in via Cavallotti per raccogliere domande e iscrizioni, distribuire materiale […]

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana torna in piazza con il banchino il Primo Maggio. Per la Festa del lavoro, infatti, a causa del Covid sono state limitate le manifestazioni, così Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino sarà comunque in piazza. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 in via Cavallotti per raccogliere domande e iscrizioni, distribuire materiale informativo e anche dei piccoli simboli per non dimenticare in questo momento di estremo bisogno la festa del Lavoro e dei Lavoratori. E proprio sul tema del lavoro si terrà anche l’iniziativa online di lunedì 3 maggio alle 21:15 sulla pagina di Sinistra Italiana.