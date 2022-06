Sinistra Italiana “Qualità e Servizi ancora tra le migliori in Italia”

SESTO FIORENTINO – “Q&S ancora tra le migliori in Italia. Orgogliosi di aver scritto una storia diversa”. Lo afferma Sinistra Italiana riferendosi a Qualità e Servizi, l’azienda pubblica di ristorazione scolastica in testa alla classifica toscana di Food Insider. “Anche quest’anno Qualità&Servizi si conferma tra le migliori mense italiane per qualità dei menù e prima […]

SESTO FIORENTINO – “Q&S ancora tra le migliori in Italia. Orgogliosi di aver scritto una storia diversa”. Lo afferma Sinistra Italiana riferendosi a Qualità e Servizi, l’azienda pubblica di ristorazione scolastica in testa alla classifica toscana di Food Insider. “Anche quest’anno Qualità&Servizi si conferma tra le migliori mense italiane per qualità dei menù e prima in Toscana. – prosegue la nota di Sinistra Italiana – Lo dice la classifica indipendente di Food Insider che esprime apprezzamento anche per la scelta di ricorrere all’85% di materie prime di produzione locale. Un risultato che premia le scelte fatte dalla nostra amministrazione comunale nello scorso mandato: un’azienda completamente pubblica attenta ai diritti dei lavoratori che cancella il Jobs Act nei suoi contratti, che sceglie il km 0 per i suoi fornitori, che si sforza costantemente per la riduzione degli sprechi, del ricorso alla plastica e minimizza la propria impronta ecologica. Siamo orgogliosi di aver scritto, da sinistra, una storia diversa che smentisce con i fatti e con la difesa dell’interesse di tutti le fantasie di certa destra attenta solo all’interesse dei (soliti) pochi”.