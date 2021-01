Sinistra Italiana: “Quella in via di Carcheri è una frana annunciata”. E dice no alla realizzazione del nuovo distributore di benzina

SCANDICCI – Sulla frana che nei giorni scorsi ha interessato via di Carcheri, con ripercussioni sulla viabilità della Fi-Pi-Li, è intervenuta anche Sinistra Italiana Scandicci, che, sull’accaduto, si è espressa così: “La frana per il maltempo avvenuta a ridosso della Firenze-Pisa-Livorno a causa del crollo di un muro di contenimento all’altezza del Lago di Foresto nei pressi dell’abitato di Inno, ha messo in crisi la viabilità verso Scandicci e Firenze, ma in genere per tutta l’area fiorentina. E’ stata una frana annunciata, come evidenziano i numerosi comunicati del Comitato Collinare di Lastra a Signa; ma a quanto pare appelli e denunce sono state disattese. Chi doveva accogliere tali preoccupazioni poteva cercare di porre rimedio al problema, ma ancora una volta, sarà colpa del maltempo, della pioggia del terreno che non ha retto e ha ceduto. Ancora una volta, si è atteso l’evento, e davanti all’emergenza chi ci rimette sono sempre i cittadini”. “Sinistra Italiana – si legge in un comunicato – chiede un impegno immediato da parte degli organi competenti per mettere in atto, il prima possibile, un piano per la messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Siamo convinti che soltanto una seria politica ambientale, fatta di partecipazione e progetti condivisi, di una seria programmazione di interventi relativi all’assetto idro-geologico del territorio, può rappresentare un’inversione di tendenza. Un’inversione necessaria che tenga conto delle compatibilità ambientali, che dia priorità alla difesa dell’ambiente e alla sua vivibilità. A questo proposito Sinistra Italiana esprime la sua opposizione riguardo al progetto di realizzazione di un distributore di carburante nell’area attualmente interessata dalle frane, che prevede il taglio del bosco senza alcuna compensazione di piante, in un’area, come si vede, particolarmente debole, che invece necessita di particolare attenzione, e esprime solidarietà al Circolo di Legambiente “Di là d’Arno” di Lastra a Signa e al Comitato Collinare impegnati a contrastare tale progetto”.