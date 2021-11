Sinistra Italiana: raccolta firme per Next Generation Tax

SESTO FIORENTINO -Domani 20 novembre Sinistra Italiana allestirà per l’intera giornata con un banchino in piazza Vittorio Veneto angolo con via Verdi per firmare per la “Next Generation Tax”. La Next Generation Tax è la proposta di legge popolare per una riforma fiscale che abolisca l’Imu e le tasse sui conti correnti – favorendo così […]

SESTO FIORENTINO -Domani 20 novembre Sinistra Italiana allestirà per l’intera giornata con un banchino in piazza Vittorio Veneto angolo con via Verdi per firmare per la “Next Generation Tax”. La Next Generation Tax è la proposta di legge popolare per una riforma fiscale che abolisca l’Imu e le tasse sui conti correnti – favorendo così il ceto medio – per creare poi un prelievo unico a scaglioni sui patrimoni che superano i 500mila euro. E’ stato considerato che così i ceti medio bassi si troveranno a pagare meno o uguale, mentre soltanto per il 5% della popolazione italiana la tassazione andrà a crescere leggermente. E dalla Next Generation Tax potremmo ottenere oltre 10 miliardi di euro l’anno.

Sarà possibile firmare per appoggiare la proposta tutta la giornata al nostro banchino; inoltre è da tempo possibile firmare presso l’Urp del Comune oppure anche online sul sito https://ngtax.it/firma-online/.