Sinistra Italiana “raccolta firme per Next Generation Tax”

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana Sesto Fiorentino sta raccogliendo le firme per Next Generation Tax. ” Si tratta di una legge di proposta popolare – dice Enrico Solito segretario locale di Sinistra Italiana – che consentirà di abbassare le tasse al ceto medio per alzarle solo al 5 per cento degli italiani, i più ricchi. Molti a sentirne parlare si spaventano, ma non ce n’è motivo: riguarderà davvero poche persone”.

La campagna di raccolta firme è iniziata questa estate con i primi banchini, ma proseguirà anche d’agosto presso l’Urp (gli uffici del Comune con accesso dal cortile) per poi riprendere con le iniziative di Sinistra Italiana a fine mese e settembre. “La riforma – si legge in una nota di Sinistra Italiana – permetterà di togliere l’Imu sulla seconda casa, tasse sui conti correnti e dare ossigeno al ceto medio tassando un po di più solo le grandi ricchezze, con un rientro calcolato in 10 miliardi di euro l’anno nelle casse dello Stato”.

“Sarebbero risorse per la scuola, la sanità, per i servizi dei Comuni come il nostro. Assunzioni, opportunità per i giovani. Per questo invito tutti i cittadini a firmare, firmare,firmare – conclude Solito – Berlinguer diceva chi ha tanto dia tanto, chi ha poco dia poco, chi ha niente dia niente. Per ora a dare sono sempre i soliti, e di sudore e sofferenza ne abbiamo avuto abbastanza”.